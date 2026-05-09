Глава евродипломатии Кая Каллас проявила глупость, заявив, что Эстония не празднует 9 Мая из-за действий советского лидера Иосифа Сталина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала ее слова о том, что последствия советского периода якобы принесли стране «жестокости и страдания».

Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела, — отметила Захарова.

Она также заявила, что в странах Прибалтики в советский период росло население и развивалась промышленность. Дипломат упомянула, что в Эстонии героями признаны легионеры СС, воевавшие против Красной армии.

Ранее Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского об атаке на парад Победы 9 мая — это угроза всему миру. Она напомнила, что международное сообщество десятилетия назад завещало будущим поколениям хранить память о событиях Второй мировой войны. По ее словам, задача террористов в том, чтобы посеять панику, создать хаос и запугать. При этом дипломат отметила, что свои угрозы Зеленский произнес в присутствии европейских лидеров, но никто ничего не сказал.