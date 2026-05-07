В МИД раскрыли, кому на самом деле угрожает Зеленский перед 9 Мая

В МИД раскрыли, кому на самом деле угрожает Зеленский перед 9 Мая Захарова назвала слова Зеленского об атаках к 9 Мая угрозой всему миру

Слова президента Украины Владимира Зеленского об атаке на парад Победы 9 мая — это угроза всему миру, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Она напомнила, что международное сообщество десятилетия назад завещало будущим поколениям хранить память о событиях Второй мировой войны.

Это угроза всему мировому сообществу, которое завещало себе и будущим поколениям никогда не забывать об итогах Второй мировой войны и их не пересматривать, закрепить их в Уставе ООН. Этой линии следовали десятилетиями, и тут выходит эта чупакабра киевского режима, которая начинает угрожать миру тем, что нанесет террористический удар по параду Победы, — заявила Захарова.

По ее словам, задача террористов — посеять панику, создать хаос, запугать. При этом дипломат отметила, что свои угрозы Зеленский произнес в присутствии европейских лидеров — и ни один его не одернул.

Представители Запада пытались прикрыть и приукрасить слова Зеленского. <...> Мы прямо и честно заявили о том, как будем действовать в случае атаки, направив соответствующую ноту по всем возможным дипломатическим каналам, — сказала представитель МИД.

Ранее Минобороны РФ призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город. В ведомстве предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС России нанесут ответный удар по центру украинской столицы.