15 апреля 2026 в 09:36

Хинштейн раскрыл последствия ночных атак ВСУ в Курской области

Хинштейн: ВСУ за сутки совершили 39 атак на Курскую область

Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Курской области за прошедшие сутки зафиксирована серия из 39 атак со стороны ВСУ с применением беспилотников и артиллерии, сообщил в МАХ губернатор региона Александр Хинштейн. В результате обстрелов в Рыльском и Хомутовском районах пострадали жилые постройки и здание медицинского пункта.

Несмотря на повреждения фасадов, крыш и выбитые окна, жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать. Согласно официальной информации, российским военным удалось нейтрализовать значительное количество воздушных целей.

Сбито 18 вражеских беспилотников различного типа. 39 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — добавил губернатор.

Ранее Хинштейн сообщил, что по меньшей мере 85 украинских беспилотников были сбиты в небе над Курской областью за сутки. По его словам, противник 17 раз обстреливал из артиллерии отселенные районы и семь раз атаковал территорию области с помощью взрывных устройств.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников. Жертв и разрушений нет, экстренные службы работают на месте падения обломков.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
