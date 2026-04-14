14 апреля 2026 в 08:39

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью

ПВО РФ
Дежурные силы ПВО успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на Брянскую область, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Военные перехватили три вражеских беспилотника самолетного типа.

В результате инцидента никто не пострадал. На земле разрушений также не зафиксировано. Богомаз отметил, что ситуация находится под контролем властей. В настоящее время оперативные и экстренные службы продолжают работу на местах падения обломков.

Днем ранее Богомаз сообщил, что область подверглась атаке дронов-камикадзе. Целью ВСУ стало село Стратива в Стародубском муниципальном округе. В результате происшествия была ранена медсестра амбулатории.

Также губернатор рассказывал, что другой удар по Брянской области был нанесен с использованием управляемых ракет «Нептун». В селе Юрасово Карачевского района при падении обломков полностью разрушены четыре жилых дома, еще 15 строений получили повреждения. Также была ранена мирная жительница. Она госпитализирована, ей оказана вся необходимая медпомощь.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военному дирижеру грозит расплата за особо крупную взятку
ФСБ задержала троих подозреваемых в подготовке теракта против силовика
Симоньян предупредила о риске новых терактов в США
На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
В деле о пропаже Героя России Асылханова появились новые детали
Стало известно о сбережениях Земфиры в российских банках
Сосед России собрался заменить все русскоязычные названия сел
Раскрыта ячейка таджиксих мигрантов, готовивших теракты в России для СБУ
Стало известно, какими подарками обменялись Путин и президент Индонезии
ВСУ в огневом мешке, наступление в ДНР: новости СВО к утру 14 апреля
Литвина внесли в украинский «расстрельный» список за КамАЗы
Определились все участники плей-офф НХЛ 2026 года
Жителя Бурятии будут судить за гибель дочери из-за ошибки
В СК России подсчитали число жертв обстрелов ВСУ
Начинающим программистам объяснили, как быстрее найти работу
В России успешно испытали дроны с коллективным разумом
Блестящая хитрость российской разведки оставила ВСУ без документов и солдат
Два российских фигуриста пополнили украинский черный список
Леса Сумской области «поглотили» несколько рот ВСУ
Украинские беспилотники атаковали Брянскую область
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

