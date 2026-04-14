Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

Дежурные силы ПВО успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на Брянскую область, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Военные перехватили три вражеских беспилотника самолетного типа.

В результате инцидента никто не пострадал. На земле разрушений также не зафиксировано. Богомаз отметил, что ситуация находится под контролем властей. В настоящее время оперативные и экстренные службы продолжают работу на местах падения обломков.

Днем ранее Богомаз сообщил, что область подверглась атаке дронов-камикадзе. Целью ВСУ стало село Стратива в Стародубском муниципальном округе. В результате происшествия была ранена медсестра амбулатории.

Также губернатор рассказывал, что другой удар по Брянской области был нанесен с использованием управляемых ракет «Нептун». В селе Юрасово Карачевского района при падении обломков полностью разрушены четыре жилых дома, еще 15 строений получили повреждения. Также была ранена мирная жительница. Она госпитализирована, ей оказана вся необходимая медпомощь.