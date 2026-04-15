Спецназ ФСБ «Горыныч» ликвидировал три диверсионные группы ВСУ

В Константиновке антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР при поддержке 4-й бригады группировки «Юг» успешно ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ у Константиновки. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, обнаружить противника удалось благодаря наблюдению за маршрутами полетов вражеских беспилотников.

Операторы «Горыныча» отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск в городской застройке, — добавили в ведомстве.

Диверсанты планировали организовать засады в условиях плотной городской застройки, чтобы нанести удар по российским войскам во время их передвижения. Оперативные действия спецназа позволили предотвратить нападение и полностью нейтрализовать террористическую угрозу в секторе.

Ранее стало известно, что диверсионные группы ВСУ пытаются найти коридоры для пролета беспилотников и вертолетов в Запорожье. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что таким образом Украина планирует высадить десант, чтобы остановить продвижение российских войск.