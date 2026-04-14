ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше

Украинец хотел совершить теракт против высокопоставленного силовика в Москве и сбежать через Казахстан, глава евродипломатии Кая Каллас опозорилась из-за незнания истории, ВСУ атаковали Елец — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Украинец готовил покушение на силовика в Москве и попался

Сотрудники ФСБ задержали в Москве троих участников подготовки теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Само покушение предотвратили еще 2 апреля. Среди задержанных оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний россиянин, действовавшие по заданию СБУ.

Организаторы планировали использовать для покушения заминированный электроскутер, припаркованный у бизнес-центра. Позднее выяснилось, что украинец после совершения преступления хотел сбежать в Казахстан. По словам фигуранта, осуществить задуманное он не смог, так как куратор, который контролировал его планы, перестал выходить на связь.

«Позже по инструкции куратора я собрал взрывное устройство, поместил в электростанцию, электростанцию положил в электроскутер и скутер 2 апреля отогнал к торговому центру. После чего я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и переехать российско-казахстанскую границу, но куратор не вышел на связь», — пояснил украинец.

Сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, чтобы выяснить все подробности преступления.

До этого силовики предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, работавшего на СБУ. Мужчина сам связался с украинскими кураторами через мессенджер. В рамках подготовки к теракту фигурант регулярно проводил разведку местности вблизи военных аэродромов на территории Москвы, а также Владимирской и Ивановской областей.

Как рассказал директор ФСБ РФ Александр Бортников, за 2025 год силовики предотвратили 308 терактов. Всего было предотвращено 423 преступления террористической направленности.

Кая Каллас опозорилась из-за незнания истории — Небензя красиво осадил

Постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о роли РФ и КНР во Второй мировой войне. Дипломат припомнил высказывание политика, в котором она назвала чем-то «новеньким» утверждение, что Россия и Китай вместе победили в войне. Каллас утверждала, что эти слова вызывают у нее «много вопросов». Небензя, в свою очередь, захотел познакомиться с учителем главы евродипломатии.

Российский постпред отметил, что такая позиция вызывает удивление, учитывая весь масштаб и потери, а также вклад СССР и Китая в разгром фашистских войск.

«И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего не известно о том, что именно народы Советского Союза и Поднебесной приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери. Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — сказал Небензя.

По его мнению, ЕС постепенно движется к опасным тенденциям, начиная с идеи единой Европы. Дипломат выразил надежду, что в Европе и во всем международном сообществе все еще остались «трезвые головы», которые осознают риски и могут предотвратить развитие этих событий.

На необразованность Каллас также обращал внимание представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, низкий уровень компетенций главы евродипломатии связан с тем, что она училась в плохой советской школе. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что сам является выпускником МГУ имени Ломоносова, но не может представить, чтобы политик была бы его коллегой по альма-матер.

Скандальное высказывание дипломата прокомментировал и глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, уже скоро Каллас дойдет до такого абсурда, что объявит 22 июня днем нападения Советского Союза на фашистскую Германию.

ВСУ массово атаковали Елец: есть жертвы и пострадавшие

В ночь на вторник, 14 апреля, украинские дроны атаковали Елец в Липецкой области. Как рассказал глава региона Игорь Артамонов, в результате удара в доме на улице Черокманова погибла женщина, еще пять человек пострадали. На данный момент четверо раненых находятся в больнице.

Кроме того, обломками беспилотников было повреждено остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения беспилотника произошел пожар в жилом доме. На местах происшествий работали экстренные и оперативные службы.

Муниципальные власти пообещали провести оценку ущерба. Чиновники планируют организовать выплату материальной помощи пострадавшим.

ВСУ сохраняли активность и во время пасхального перемирия с Россией. Как рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, всего за время действия режима погибли два человека. Еще девять человек, включая годовалого ребенка, получили ранения.

По словам Мирошника, удары пришлись по Курской и Запорожской областям, где активно применялись беспилотники. Он отметил, что, несмотря на трагические инциденты, введение режима тишины помогло снизить общую интенсивность обстрелов в праздничные дни.

«Вместе с тем введение режима тишины в пасхальный период способствовало снижению интенсивности обстрелов, уменьшению числа трагических инцидентов, связанных с ранениями и гибелью мирных жителей. Это также способствовало блокированию украинских провокаций „под чужим флагом“ в отношении православных верующих», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, временная мера позволила избежать еще большего количества жертв среди прихожан. Всего за период действия договоренностей украинская сторона нарушила режим прекращения огня более 6,5 тыс. раз. Статистика за неделю показывает, что удары унесли жизни почти 30 гражданских лиц, среди которых были дети.

Читайте также:

В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой

Налет на Елец, террористы в Москве, 180 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 14 апреля

Девочка в розовых сапогах: под Самарой пропал трехлетний ребенок

Родила дядю: 75-летний дед насиловал внучку, пока та не забеременела

Котлино, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 апреля