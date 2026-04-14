Девочка в розовых сапогах: под Самарой пропал трехлетний ребенок

В деревне Сухарь Матак в Самарской области пропала трехлетняя девочка. Местные жители с понедельника ведут поиски ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

104 см, одета в майку и штаны

Новость о пропаже трехлетней Луизы Ильц начала распространяться в пабликах Самарской области в понедельник. Девочка 2022 года рождения ушла из дома 13 апреля примерно в 16:00. Произошло это в деревне Сухарь Матак, что расположена в Исаклинском районе. В ней проживают чуть больше 350 человек. На поиски пропавшей брошены силы УМВД.

«Приметы разыскиваемой: на вид рост 104 см, нормального телосложение, волосы русые. Была одета: майка белого цвета, штаны и сапоги розового цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846 54) 2-10-02, 8 (846 54) 2-14-08 или 112», — сообщили в пресс-службе полиции.

Также к поискам присоединились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». На призыв о помощи откликнулись более 200 человек. Оперштаб расположился в той же деревне, в местном Доме культуры.

С утра выполняются 25 поисковых задач, которые включают осмотр населенного пункта и прилегающих территорий, прочес природной зоны и водоемов, а также патрулирование дорог, пишет MK.RU.

Луиза Ильц Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В тоненькой маечке

Местная жительница Елена рассказала журналистам «КП-Самара», что незадолго до исчезновения девочка гуляла с ее сыном.

«У меня сын с ней гулял за час до пропажи. Даже не видел, в каком направлении ушла малышка... Очень расстроился, что до дома не проводил. На ней только теплые розовые сапожки, тоненькие лосинки и тоненькая маечка, больше на девочке ничего не было», — рассказала Елена.

Гуляла со старшими детьми

В региональном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения Луизы. Там отметили, что ребенок гулял с другими детьми.

«По версии следствия, 13 апреля 2026 года ушла гулять со старшими детьми и не вернулась трехлетняя девочка», — отрапортовала пресс-служба Следкома.

Односельчане рассказали журналистам, что Луиза — ребенок из многодетной семьи. Всего родители воспитывают четырех отпрысков, младшему из которых четыре месяца. Старшим дочкам восемь и шесть лет, именно с ними гуляла девочка в день пропажи.

Участница розыска рассказала, что сестры в тот день отправили Луизу домой, а сами пошли гулять дальше.

«Около четырех-пяти часов дня она была на улице с сестрами шести и восьми лет. В это время сестры ей сказали: „Иди домой“, — а сами ушли гулять», — рассказала участница поисковой группы.

Все родственники уже допрошены. Односельчане рассказали, что матери девочки примерно 40 лет. Отец пропавшей живет отдельно, а у отчима есть проблемы с законом. Волонтеры уже изучили деревенскую речку.

«Все село обошли, оно небольшое. Около дома речка неглубокая, по щиколотку, но мужчины прошли прямо по ней, ничего не нашли», — рассказал участница поисков.

Telegram-канал RT пишет, что девочку нашли. Где она была, не уточняется.

Читайте также:

Родила дядю: 75-летний дед насиловал внучку, пока та не забеременела

«Никогда бы не заподозрила»: муж актрисы создавал ИИ-порно с ее участием

Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья

Просил массировать простату: начальник-старик довел сотрудницу до ПТСР

Пока бабушка была на работе: дядя насиловал племянника

Пока бабушка накрывает на стол: девочку насиловали родной отец и отчим