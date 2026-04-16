16 апреля 2026 в 00:54

В США провели учения по противодействию ядерному оружию России в космосе

США и союзники провели секретные учения Apollo Insight, в ходе которых моделировались угрозы, включая сценарии с ядерным оружием России в космосе, сообщили в Defense One. Маневры прошли в Колорадо-Спрингс с участием Космического командования Соединенных Штатов и ряда ведомств и стран-партнеров.

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что в прошлом месяце были завершены первые учения, посвященные оружию массового поражения на орбите. Он также сообщил, что Россия рассматривается как космическая держава, продолжающая развивать противоспутниковые технологии, которые могут представлять угрозу для спутников на низкой орбите.

Ранее Белый дом опроверг информацию о возможной ядерной угрозе со стороны США в адрес Ирана. Заявления вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса о ядерном оружии не касаются его потенциального использования, подчеркнули в источнике.

До этого Роскосмос сообщил, что Россия планирует построить собственную электростанцию на Луне к 2036 году. Уже заключен соответствующий контракт с предприятием НПО Лавочкина. Лунная электростанция будет предназначена для энергоснабжения луноходов и обсерватории в рамках российской лунной программы. Также она будет обеспечивать электричеством Международную научную лунную станцию, включая ее иностранных участников.

