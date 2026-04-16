Названы все полуфиналисты Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Противостояние стало известно после завершения четвертьфинальной стадии турнира.

Также в другом полуфинале встретятся испанский «Атлетико» и английский «Арсенал». Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля, ответные встречи запланированы на 5 и 6 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира остается ПСЖ, который в прошлом сезоне разгромил в решающем матче миланский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин заявил: в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.

До этого бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выразил мнение, что после ухода голландского тренера Дика Адвоката из сборной Кюрасао нет смысла следить за этой командой на чемпионате мира по футболу — 2026. Он выразил сожаление, что специалист завершил карьеру.