Названы все полуфиналисты Лиги чемпионов

Определились все полуфинальные пары матчей Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Противостояние стало известно после завершения четвертьфинальной стадии турнира.

Также в другом полуфинале встретятся испанский «Атлетико» и английский «Арсенал». Первые матчи полуфиналов пройдут 28 и 29 апреля, ответные встречи запланированы на 5 и 6 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира остается ПСЖ, который в прошлом сезоне разгромил в решающем матче миланский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин заявил: в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.

До этого бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выразил мнение, что после ухода голландского тренера Дика Адвоката из сборной Кюрасао нет смысла следить за этой командой на чемпионате мира по футболу — 2026. Он выразил сожаление, что специалист завершил карьеру.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Донбасс стал самой заминированной территорией в мире
Россия и США нашли общее понимание мира по Украине
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Краснодарского края
Стало известно, участвует ли Россия в переговорах по Ормузскому проливу
Пентагон отказался отвечать на слухи о подготовке атаки на Кубу
В США провели учения по противодействию ядерному оружию России в космосе
Названы все полуфиналисты Лиги чемпионов
Из Москвы экстрадировали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции
США побили рекорд по выпуску ядерного оружия
Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь
Предотвращаем сколиоз у детей: шесть советов врача, спасающих спину
В Геленджике ограничили прием и отправку авиарейсов
Еще 94 сотрудника АЭС «Бушер» вернулись в Россию
Одна из стран БРИКС впервые за год возобновила закупки российского СПГ
Медведев пожелал европейским партнерам спокойного сна после списка МО РФ
Россиянка попала за решетку за фото в нацистской фуражке
В США рассказали, как смягчение санкций против России спасло мир
Любовница разбушевалась: кто такая Юлия Мендель, которая громит Зеленского
Белый дом высказался о сроках завершения морской блокады Ирана
В России обновили правила оформления больничных
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

