Черногория ждет: когда отправиться и какие сокровища страны не пропустить

Черногория — одно из наиболее привлекательных туристических направлений на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе живописные природные ландшафты, богатое историко‑культурное наследие и развитую туристическую инфраструктуру, что делает ее подходящей для различных видов отдыха: от пляжного до активного и культурно‑познавательного. NEWS.ru пообщался с тревел-блогером и руководителем турфирмы Наталией Ансталь, рассказавшей, как организовать поездку в Черногорию без лишних хлопот: когда лучше ехать, какие места обязательно стоит посетить и что необходимо знать каждому туристу.

Когда стоит ехать в Черногорию

Оптимальный период для пляжного отдыха — с середины июня по конец сентября. В это время погода ровная, без экстремальных температур, а море теплое. В среднем температура воздуха может достигать 25–35 градусов тепла. Весна, а именно апрель и май, подходят для любителей экскурсионного и активного отдыха. В эти месяцы меньше туристов, а природа расцветает. Зима — время для посещения горнолыжных курортов Жабляк и Колашин. В горах снег лежит с декабря по март, работают трассы разного уровня.

Во сколько обойдется отдых

Пакетные туры из Москвы на двоих (7–10 ночей, отель 3–4 звезды) в среднем стоят от 170 тыс. до 250 тыс. рублей. В начале сезона (май-июнь) и при размещении в апартаментах без питания можно найти варианты от 100 тыс. до 140 тыс. рублей. Выбирая гостиницу категории 2–3 звезды, расположенной на второй или третьей линии от моря, можно потратить за отдых на двоих порядка 70–100 тыс. рублей.

Цены в кафе и ресторанах зависят от местоположения и уровня заведения. Например, средний чек в кафе составит порядка €8–11 на человека. Есть заведения с комплексными обедами (суп, салат, основное блюдо) по цене до €5. В ресторанах сумма может достигать €25 с человека. Туристы, желающие сэкономить, также часто закупаются в супермаркетах. Продукты в сетевых магазинах там обычно дешевле, чем на рынках

Одна экскурсия может обойтись в €20–100 с человека. Например, тур в монастырь Острог стоит от €20, а комплексные туры на 8–10 часов — в среднем от €80 до €100.

Что нужно знать туристам

Прямых рейсов из России в Черногорию в настоящее время нет. Перелет возможен только с пересадками в Турции, Армении, Азербайджане или Сербии.

В стране два международных аэропорта:

Тиват — ближе к популярным туристическим направлениям на побережье (Будва, Котор и др.);

— ближе к популярным туристическим направлениям на побережье (Будва, Котор и др.); Подгорица — подходит для поездок в южные города.

Гражданам России не требуется виза для посещения Черногории — пребывание без нее разрешено до 30 дней.

Регистрация — обязательна в течение 24 часов после въезда в страну. Обращаться нужно в полицейский участок или туристическое бюро. Если турист остановился в отеле, следует уточнить, сделают ли регистрацию за него. Если путешественник проживает в частных апартаментах, нужно попросить, чтобы хозяин жилища либо зарегистрировал их, либо помог им это сделать. Кроме того, помимо регистрации необходимо оплатить туристический налог. Квитанцию об оплате следует сохранить, так как ее могут запросить при выезде из страны.

Какие места посетить

В Черногории есть старый город Котор на берегу Которского залива. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря хорошо сохранившимся средневековым улочкам и крепостным стенам. Здесь можно увидеть церкви и соборы, старинные особняки и княжеские дворцы.

Еще одно популярное туристическое место — это цитадель в Будве, средневековая крепость Святой Марии. Там располагается морской музей и смотровая площадка. Риека Црноевича — небольшой средневековый городок на берегах одноименной реки недалеко от горы Обод. Главная достопримечательность — каменный Данилов мост XIX века, соединяющий берега реки.

Монастырь Острог — поистине уникальное сооружение. Высоко над морем расположился верхний монастырь, высеченный прямо в скале. Пройдя несколько километров по дороге вниз, можно оказаться в нижнем монастыре, дату постройки которого относят к середине XIX века — на 200 лет позже, чем верхний.

В Черногории много и природных достопримечательностей. Например, национальные парки Дурмитор и Проклетие: они известны своими горными пейзажами и ледниковыми озерами. Территория Которского залива — это одно из важнейших мест на карте Черногории. На его берегах расположено множество старинных католических и православных церквей, куда совершают паломничество монахи со всего мира. Кроме этого, залив является крупнейшей бухтой во всей Адриатике и самым южным фьордом Европы.

Развлекательных мест для детей, таких как аквапарки, картинг-центры, в Черногории тоже предостаточно.

Безопасно ли в Черногории

Черногорцы — очень приветливый народ. Они доброжелательно относятся к гостям и дружелюбно настроены к россиянам. Уровень преступности в стране — один из самых низких в Европе. Для местных оставить машину открытой или не запереть дверь в доме — обычное дело. Однако нужно помнить, что страну посещает очень много туристов, поэтому если вы оказались в людном месте в высокий сезон, не лишним будет проявить бдительность.

