Россиянам станет проще летать на Сейшелы

Компания «Аэрофлот» и власти Сейшел обсуждают организацию прямых круглогодичных рейсов, сообщила ТАСС министр транспорта, портов и гражданской авиации островного государства Вероника Лапорт. Она отметила, что на данный момент полеты носят сезонный характер.

У нас есть прямые рейсы, их выполняет «Аэрофлот», но мы хотели бы увеличить их частоту, поскольку есть большой спрос со стороны России на фоне туризма на Сейшелы. Сейчас их («Аэрофлота». — NEWS.ru) рейсы на Сейшелы выполняются сезонно — они прекращаются летом и начинаются вновь зимой. Так что можно было бы попробовать либо увеличить частоту рейсов во время сезона, либо продлить их в течение всего года, — отметила министр.

Ранее почетный консул Роберто д'Агостино сообщил, что россияне, собирающиеся в Италию, смогут оформить электронные визы уже с 1 июня этого года. По его словам, новый формат ускорит получение разрешительных документов. Д'Агостино добавил, что Италия готова побороться за российского туриста, который из-за бюрократических препон стал все чаще выбирать другие направления.