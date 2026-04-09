Самые безопасные страны для мам с ребенком: топ-5 направлений на 2026 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мир трясет, поэтому вопрос, куда отправиться в отпуск с ребенком, становится актуальным как никогда. NEWS.ru пообщался с тревел-экспертом, владельцем турагентства Тариелом Гажиенко, который составил список из пяти самых безопасных стран для путешествий мамы с малышом.

Турция

Турция давно завоевала сердца российских семей. Здесь все продумано до мелочей: короткий перелет избавляет ребенка от стресса, а система «все включено» освобождает родителей от бытовых забот. Турецкие отели не просто принимают маленьких гостей — они их обожают. Детские клубы, анимации, аквапарки, подогреваемые бассейны — все создано для того, чтобы ребенок чувствовал себя как дома.

Пляжи Турции порадуют даже самых требовательных родителей: песчаные участки в Белеке и Сиде идеально подходят для малышей, а галечные пляжи Анталии и Кемера компенсируются кристально чистой водой. Многие отели укладывают настилы на гальке или создают искусственные песчаные зоны. Безопасность на пляжах обеспечивается дежурством спасателей, а детские бассейны оборудованы специальными ограждениями.

Медицина в Турции находится на высоком уровне: при отелях работают медпункты, а в городах — современные клиники. Языковой барьер почти отсутствует — персонал в туристических зонах практически всегда говорит по-русски.

Мальдивы

Мальдивы многие считают курортом для взрослых, но это не так. Там появилось немало семейных отелей. К тому же на островах нет опасных инфекций и ядовитых змей, а слабые течения в лагунах делают купание малышей абсолютно безопасным. Чистые пляжи с мелким песком позволяют детям бегать босиком, а прозрачная вода у берега идеально подходит для первых заплывов.

Особое внимание стоит уделить медицинской безопасности: хотя аптеки есть только на крупных островах, базовая аптечка и расширенная медицинская страховка решат большинство вопросов. Местные жители доброжелательны и всегда готовы помочь, а инфраструктура курортов продумана с учетом потребностей семей.

Важно соблюдать простые правила: использовать солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду, надевать на ребенка пляжную обувь (из-за мелких крабиков и ракушек), не разрешать детям трогать морских обитателей. При соблюдении этих мер Мальдивы станут настоящим раем для семьи с детьми от 5–6 лет, ценящей тишину и природную красоту.

Сейшелы

Сейшелы поражают первозданной природой и безупречным уровнем безопасности. Там нет опасных хищников и ядовитых насекомых — экскурсии по тропическим лесам абсолютно безопасны. Чистые пляжи с мелким песком, прозрачная вода у берега, кристально чистый воздух — все это создает идеальные условия для семейного отдыха.

Транспорт на Сейшелах также безопасен: вертолеты, паромы, лодки соответствуют высоким стандартам. Развлечения для детей здесь природные: прогулки на катерах со стеклянным дном, наблюдение за гигантскими черепахами, исследование пальмовых лесов. Это не просто отдых, а увлекательное путешествие в мир экзотической природы.

Таиланд

Таиланд подойдет семьям, которые хотят совместить пляжный отдых с культурными впечатлениями. Однако эта страна требует более внимательного подхода к безопасности: пить только бутилированную воду или кипяченую, чтобы избежать кишечных инфекций; использовать репелленты для защиты от москитов (риск лихорадки денге); избегать густой травы вне территории отеля (риск встречи с насекомыми или змеями); быть осторожными на дорогах (не всегда есть детские кресла в прокатных авто); следить за кафельным полом в отелях (опасность падений для малышей).

Питание в Таиланде разнообразно: практически везде можно найти рис, овсяную кашу, макароны, свежее молоко. Однако детское питание представлено ограниченно, поэтому стоит взять с собой любимые продукты ребенка.

Япония

Япония удивляет сочетанием традиций и технологий. Для мамы с ребенком здесь созданы невероятные условия: чистота на улицах, безупречная логистика, безопасность общественного транспорта. Японцы трепетно относятся к детям, а инфраструктура продумана до мелочей: от специальных детских комнат в торговых центрах до безопасных игровых зон.

Медицина в Японии — синтез инноваций и внимательного отношения. Детские больницы оснащены роботами-ассистентами, а врачи используют передовые методы диагностики.

Яна Стойкова
