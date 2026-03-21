«Необязательно лететь через Дубай»: где комфортно отдохнуть в апреле у моря

Согласно исследованиям, почти половина россиян уходит в отпуск весной. Как недавно выяснили эксперты, каждый седьмой берет паузу в апреле. Остались ли безопасные направления для пляжного отдыха во второй месяц весны и во сколько обойдется путевка — в материале NEWS.ru.

Что россияне выбирают для пляжного отдыха весной вместо ОАЭ

Из-за конфликта на Ближнем Востоке основная масса российских туристов переориентировалась на другие направления, в частности, на Юго-Восточную Азию и Египет, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, Египет вырвался в лидеры по выездному туризму.

«Египет, Китай (Хайнань), Таиланд. Все-таки есть же прямые рейсы, необязательно лететь через Дубай. Это, конечно, будет недешево, хотя апрель — невысокий сезон для россиян. Но тем не менее на двоих надо рассчитывать на 170—200 тыс. рублей минимум. Кто-то едет и в Турцию, в море купаться нельзя, но есть бассейны, тепло, но не для морского купания», — добавил эксперт.

Он добавил, что цена привязана к категории отеля и его удаленности от моря. Кроме того, по словам Барзыкина, некоторые любители экзотических направлений выбирают вместо ОАЭ Африку.

Владелица турфирмы Ксения Переина в беседе с NEWS.ru рекомендовала обратить внимание, помимо Таиланда и острова Хайнань в Китае, на Вьетнам и Шри-Ланку.

«Эти четыре направления предлагают оптимальное соотношение цены, качества и стабильного авиасообщения, а главное — находятся в зоне абсолютной геополитической стабильности. Если выбирать роскошь и приватность, Мальдивы и Сейшелы вне конкуренции», — посоветовала эксперт.

Сколько стоит отдохнуть на зарубежном пляже в апреле

По словам Ксении Переиной, путевка на двоих из Москвы на семь ночей в отель «5 звезд» с завтраками на Пхукет будет стоить 180–220 тыс. рублей, в Нячанг 200–240 тыс., на остров Хайнань — 220–260 тыс. рублей. Шри-Ланка обойдется чуть дороже — 250–300 тыс. рублей. Поездка на Мальдивы стоит от 350 до 500 тыс. рублей, за тур на Сейшелы придется отдать не менее 400 тыс. рублей.

Турэксперт Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru отметила, что в Таиланде и Китае постепенно заканчивается сухой сезон — период с умеренной температурой воздуха, меньшим количеством дождей и низкой влажностью.

«Но климат перестраивается, и иногда период перестройки с одного сезона на другой занимает чуть больше времени. Поэтому в целом в апреле там комфортно. Спокойно можно купаться, отдыхать, наслаждаться. Во Вьетнаме то же самое. В апреле я бы рекомендовала Нячанг, потому что комфортная температура, солнышко, хорошее море», — сказала Ансталь.

Что касается Египта, то на апрель можно найти туры от 140 тыс. рублей на двоих в отель «5 звезд» по системе «все включено», уточнила Переина.

«Египет остается надежным и проверенным вариантом. Несмотря на близость к зоне нестабильности, курорты Красного моря (Хургада, Шарм-эш-Шейх) живут в привычном режиме. Туристические зоны находятся под усиленной охраной. В апреле здесь бархатный сезон: +28–30 °C днем, теплое море, нет изнуряющей жары. Плюсы: огромный выбор отелей по системе „все включено“ и короткий перелет», — отметила она.

Она добавила, что отдых в Турции с такими же условиями, но без купания в море обойдется приблизительно в 100 тыс. рублей на двоих. В свою очередь Наталия Ансталь посоветовала выбирать отели с подогреваемыми бассейнами. По ее словам, еще можно найти путевки дешевле 100 тыс. рублей за неделю, но с приближением к пляжному сезону цены растут.

Куда слетать в отпуск с семьей и детьми

Турция — лучшее место для бюджетного отдыха с детьми, заявил NEWS.ru владелец турагентства тревел-эксперт Тариел Гажиенко.

«Конечно, на первом месте стоит Турция — одно из самых популярных направлений для семейного отпуска. Пока по соотношению цена — качество у этой страны нет конкурентов», — сказал он.

Он добавил, что еще одним популярным направлением для семейного отдыха является Египет, привлекающий туристов теплым морем и бюджетными турами. По словам эксперта, для детей там масса развлечений: коралловые рифы для снорклинга, аквапарки, поездки к пирамидам и в пустыню.

