20 марта 2026 в 11:10

«Аэрофлот» предложит более 300 маршрутов в летнем сезоне

Фото: Алексей Переславцев/Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
Группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, в рамках которого доступно более 300 маршрутов, из которых 161 — по России. Переход запланирован на 29 марта. Расписание будет действовать до 24 октября 2026 года. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, а «Победы» — 99.

Из аэропортов Шереметьево и Внуково авиакомпании Группы будут выполнять полеты по 130 маршрутам. Количество направлений по России, минуя Москву, составит 172.

Среди новинок сезона рейсы «Аэрофлота» из Иркутска на китайский курорт Санья, а из Краснодара — в Анталью. «Россия» предложит новые рейсы Красноярск — Махачкала и Санкт-Петербург — Геленджик, а «Победа» откроет направления Сочи — Ульяновск, а также из Москвы (Внуково) в Нижневартовск, Нукус, Термез и Фергану.

В летнем сезоне увеличится количество рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Элисту, из Калининграда в Чебоксары. На международных направлениях вырастет частота рейсов в пункты Казахстана, Армении, Египта, Турции, КНР и Вьетнама. «Россия» увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Казань, Махачкалу, Горно-Алтайск, из Москвы в Саранск, из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Владивосток, из Красноярска в Алматы и Пекин, из Самары и Волгограда в Ереван.

Внутренняя маршрутная сеть Группы «Аэрофлот» увеличится до 65 городов в сравнении с 2025 годом, а международная будет состоять из 141 маршрута. В их числе: Турция (Анталья, Бодрум, Алания, Даламан, Мерсин), Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индия (Дели), КНР (Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санья, Харбин), Индонезия(Денпасар), Шри-Ланка (Коломбо), Мальдивы (Мале), Вьетнам (Нячанг, Хошимин), Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх).

Кроме того, «Аэрофлот» продолжит выполнение уникальной программы высокочастотных полетов между Москвой и Санкт-Петербургом — «Шаттл», гибкие условия которой позволяют менять время и дату вылета и корректировать свои планы.

«Аэрофлот» продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы в пункты ДФО — Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь, Якутск, Улан-Удэ и Благовещенск. Из Красноярска Группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, Хабаровск, Владивосток.

Традиционно широкая география полетов в этом году сохранится из Красноярска. «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы по 29 направлениям, включая Москву, Краснодар, Екатеринбург, Бангкок и Пхукет. В этом году Группа отмечает пятилетие работы в сибирском хабе.

Ознакомиться с полным перечнем направлений на весну-лето 2026 года можно на сайте авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» отметил 103-летие. 17 марта крупнейший российский авиаперевозчик угощал пассажиров своих рейсов игристым вином и десертами со специальным праздничным декором.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

