«Аэрофлот» предложит более 300 маршрутов в летнем сезоне

Группа «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, в рамках которого доступно более 300 маршрутов, из которых 161 — по России. Переход запланирован на 29 марта. Расписание будет действовать до 24 октября 2026 года. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, а «Победы» — 99.

Из аэропортов Шереметьево и Внуково авиакомпании Группы будут выполнять полеты по 130 маршрутам. Количество направлений по России, минуя Москву, составит 172.

Среди новинок сезона рейсы «Аэрофлота» из Иркутска на китайский курорт Санья, а из Краснодара — в Анталью. «Россия» предложит новые рейсы Красноярск — Махачкала и Санкт-Петербург — Геленджик, а «Победа» откроет направления Сочи — Ульяновск, а также из Москвы (Внуково) в Нижневартовск, Нукус, Термез и Фергану.

В летнем сезоне увеличится количество рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Элисту, из Калининграда в Чебоксары. На международных направлениях вырастет частота рейсов в пункты Казахстана, Армении, Египта, Турции, КНР и Вьетнама. «Россия» увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Казань, Махачкалу, Горно-Алтайск, из Москвы в Саранск, из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Владивосток, из Красноярска в Алматы и Пекин, из Самары и Волгограда в Ереван.

Внутренняя маршрутная сеть Группы «Аэрофлот» увеличится до 65 городов в сравнении с 2025 годом, а международная будет состоять из 141 маршрута. В их числе: Турция (Анталья, Бодрум, Алания, Даламан, Мерсин), Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индия (Дели), КНР (Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санья, Харбин), Индонезия(Денпасар), Шри-Ланка (Коломбо), Мальдивы (Мале), Вьетнам (Нячанг, Хошимин), Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх).

Кроме того, «Аэрофлот» продолжит выполнение уникальной программы высокочастотных полетов между Москвой и Санкт-Петербургом — «Шаттл», гибкие условия которой позволяют менять время и дату вылета и корректировать свои планы.

«Аэрофлот» продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы в пункты ДФО — Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь, Якутск, Улан-Удэ и Благовещенск. Из Красноярска Группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, Хабаровск, Владивосток.

Традиционно широкая география полетов в этом году сохранится из Красноярска. «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы по 29 направлениям, включая Москву, Краснодар, Екатеринбург, Бангкок и Пхукет. В этом году Группа отмечает пятилетие работы в сибирском хабе.

Ознакомиться с полным перечнем направлений на весну-лето 2026 года можно на сайте авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» отметил 103-летие. 17 марта крупнейший российский авиаперевозчик угощал пассажиров своих рейсов игристым вином и десертами со специальным праздничным декором.