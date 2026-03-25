Многодетная мать достала нож, чтобы «защитить» детей

Женщина из Улан-Удэ ударила ножом сотрудницу опеки, которая приехала забрать ее четверых детей, сообщил сайт районного суда города. Когда органы приехали в квартиру, голая мать спала на кровати, а рядом лежали бутылки из-под алкоголя.

По информации суда, дети выглядели голодными, поэтому опека приняла решение изъять их из семьи. В итоге женщина в алкогольном опьянении схватила нож и слегка ранила одну из сотрудниц социальных служб. Дело рассмотрел суд, он назначил многодетной матери наказание в виде 1,5 года условно и штраф в размере 15 тыс. рублей.

До этого в Башкирии обнаружили девочку, которая за 11 лет ни разу не посещала школу и официально нигде не зарегистрирована. По информации источников, ребенок жил в многодетной семье в деревне Вавилово, где воспитывались девять детей. Граждане рассказали, что эта семья давно вызывает у них беспокойство.

Также в Санкт-Петербурге мать спасенной от секты девочки не явилась на заседание суда по вопросу о лишении родительских прав. Старшая дочь при этом продолжает жить с матерью в секте.