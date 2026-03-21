В российском регионе нашли «девочку-маугли» Baza: девочка из Башкирии без документов ни разу не ходила в школу за 11 лет

В Башкирии обнаружили девочку, которая за 11 лет ни разу не посещала школу и официально нигде не зарегистрирована, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей. По их словам, ребенок живет в многодетной семье в деревне Вавилова, где всего воспитываются девять детей.

Граждане рассказали, что эта семья давно вызывает у них беспокойство. По их утверждениям, подростки с раннего возраста употребляют алкоголь. Другие дети боятся ездить с ними в одном автобусе, так как те ведут себя агрессивно, могут оскорблять, плеваться и даже применять силу.

Жители считают, что основная ответственность лежит на матери семейства. По их мнению, она не занимается воспитанием детей. Отца рядом нет, он с семьей не проживает. Самая младшая девочка, которой 11 лет, не имеет никаких документов. У нее отсутствует даже свидетельство о рождении. По словам местных, мать не скрывает этого и не предпринимает попыток оформить бумаги.

Семья проживает в небольшом доме и не имеет стабильного дохода. Помощь детям оказывают соседи и волонтеры, которые приносят им вещи и продукты. Жители утверждают, что при наличии очевидных проблем ни органы опеки, ни подразделения по делам несовершеннолетних, ни медицинские учреждения и школа не проявляют интереса к ситуации. По их мнению, на эту семью просто не обращают внимания.

