В российском регионе нашли «девочку-маугли»

Baza: девочка из Башкирии без документов ни разу не ходила в школу за 11 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Башкирии обнаружили девочку, которая за 11 лет ни разу не посещала школу и официально нигде не зарегистрирована, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей. По их словам, ребенок живет в многодетной семье в деревне Вавилова, где всего воспитываются девять детей.

Граждане рассказали, что эта семья давно вызывает у них беспокойство. По их утверждениям, подростки с раннего возраста употребляют алкоголь. Другие дети боятся ездить с ними в одном автобусе, так как те ведут себя агрессивно, могут оскорблять, плеваться и даже применять силу.

Жители считают, что основная ответственность лежит на матери семейства. По их мнению, она не занимается воспитанием детей. Отца рядом нет, он с семьей не проживает. Самая младшая девочка, которой 11 лет, не имеет никаких документов. У нее отсутствует даже свидетельство о рождении. По словам местных, мать не скрывает этого и не предпринимает попыток оформить бумаги.

Семья проживает в небольшом доме и не имеет стабильного дохода. Помощь детям оказывают соседи и волонтеры, которые приносят им вещи и продукты. Жители утверждают, что при наличии очевидных проблем ни органы опеки, ни подразделения по делам несовершеннолетних, ни медицинские учреждения и школа не проявляют интереса к ситуации. По их мнению, на эту семью просто не обращают внимания.

Ранее в Китае родители выгнали из дома сына после неудачной сдачи вступительных экзаменов. Семья прекратила финансово поддерживать молодого человека и изменила код доступа к двери. Юноша набрал 575 баллов из 750 на экзамене, однако родители сочли такой показатель недостаточным для поступления в престижное учебное заведение.

Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

