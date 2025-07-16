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16 июля 2025 в 16:14

Подросток плохо сдал экзамен и оказался на улице

SCMP: в Китае родители выгнали сына из дома за низкий результат на экзамене

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители выгнали сдавшего вступительные экзамены недостаточно хорошо выпускника школы в Китае, сообщает South China Morning Post. Родственники прекратили финансовую поддержку молодого человека и сменили код на двери.

Родители оказались недовольны тем, что сын набрал 575 баллов из 750 возможных. Они посчитали, что такого результата недостаточно для поступления в престижный вуз. Родители также отмечают, что сын увлекался мобильным телефоном, который ему купили два года назад.

Подросток обещал пользоваться устройством только для учебы, но начал прогуливать занятия и много времени проводить за играми. Отец предложил юноше выбор: вернуться домой и подчиняться родителям или искать работу и вести самостоятельную жизнь.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году с ЕГЭ удалили более 600 участников, включая 189 случаев использования мобильных телефонов. По его словам, основная часть нарушений связана со шпаргалками — за справочные материалы были отстранены 354 человека. Еще 65 участников удалили по другим причинам.

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