25 марта 2026 в 16:08

Жилой дом в Алешках попал под прицел украинских военных

Сальдо: два человека погибли при ударе ВСУ по жилому дому в Алешках

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Два человека погибли при ударе ВСУ по жилому дому в Алешках, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Женщина скончалась на месте, а мужчина сначала был доставлен в больницу, а затем умер из-за тяжелых ранений.

Киевский режим атаковал дронами жилой дом в Алешках — два человека погибли, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина погиб при атаке ВСУ на хутор Бондаренков в Шебекинском округе. Он выразил соболезнования родным и близким мужчины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. По данным ведомства, БПЛА, в частности, сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей.

В свою очередь глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе силы противовоздушной обороны сбили 33 беспилотника. По его словам, в порту Усть-Луга произошло возгорание.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
погибшие
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

