25 марта 2026 в 15:09

Мужчина погиб во время удара украинского дрона по автомобилю под Белгородом

Гладков: мужчина погиб при атаке ВСУ на Шебекинский округ

Фото: Социальные сети
Мужчина погиб при атаке ВСУ на хутор Бондаренков в Шебекинском округе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким мужчины.

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте, — написал Гладков.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирный житель погиб в городе Новая Каховка в результате удара Вооруженных сил Украины. По его словам, удары беспилотников также повредили неэксплуатируемые здания в Малых Копанях и Новой Каховке, легковые автомобили в Великих Копанях и Костогрызово, три грузовых автомобиля в Москаленко.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.

