Мирный житель погиб при ударе ВСУ

Мирный житель умер в городе Новая Каховка Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Погиб мужчина 1963 года рождения.

В Новой Каховке в результате обстрела погиб мужчина 1963 года рождения, — написал Сальдо.

По его словам, обстрелы и удары беспилотников также повредили неэксплуатируемые здания в Малых Копанях и Новой Каховке, легковые автомобили в Великих Копанях и Костогрызово, три грузовых автомобиля в Москаленко. Пострадавших в этих инцидентах нет. Всего массовым атакам БПЛА подверглись 26 населенных пунктов области.

Ранее подросток из Запорожской области едва не стал инвалидом: мальчик подобрал фрагмент дрона, и тот взорвался у него в руках. Губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что школьника доставили в больницу с ранениями и ожогами. Врачи уверяют, что его жизни ничего не угрожает.

До этого обломки дрона ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.