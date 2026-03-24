24 марта 2026 в 17:40

Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице

В Васильевке ребенок подобрал обломок беспилотника и чуть не остался без рук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В хирургическое отделение Васильевской больницы экстренно поступил ребенок 2015 года рождения, пострадавший от взрыва фрагмента дрона руках, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Мальчик обнаружил на улице кусок сбитого беспилотника и поднял его, после чего тот сдетонировал.

В результате инцидента несовершеннолетний получил ранения руки и термические ожоги, однако врачи уверяют, что на данный момент его жизни ничего не угрожает. Власти и медицинские службы в очередной раз призывают граждан проявлять предельную бдительность.

Напоминаю: при нахождении любых подозрительных предметов, особенно если они похожи на боеприпасы, снаряды от БПЛА или их обломки, категорически запрещается приближаться к ним, трогать или пытаться перемещать их, — добавил Балицкий.

Ранее обломки беспилотника ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился во время массированной атаки ВСУ в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.

Запорожская область
дети
беспилотники
Евгений Балицкий
