Митволь заговорил о госзащите после дачи показаний

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил об опасениях давления после отказа от государственной защиты, пишет РЕН ТВ. Он отметил, что риски возникли после дачи показаний по делу о хищениях.

Я дал показания в исправительном учреждении по громкому резонансному делу. Была предложена госзащита. Следователь сразу предлагал. Но я посчитал, что необходимости нет. Однако после событий сегодняшней ночи я стал получать предупреждения, что подозреваемые по делу о хищении могут пытаться инициировать в отношении меня возбуждение уголовных дел, — сказал Митволь.

По информации канала, речь идет о расследовании уголовного дела о хищениях, фигурантами которого являются несколько человек. Производство ведется в центральном аппарате Следственного комитета. Суд уже избрал меру пресечения в виде ареста в отношении одного из участников дела. Его личность не раскрывается.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, его обязали выплатить более 940 млн рублей.

Ранее адвокат Митволя Михаил Шолохов заявил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора был освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.