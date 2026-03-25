25 марта 2026 в 15:51

Митволь заговорил о госзащите после дачи показаний

Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь отказался от госзащиты

Олег Митволь Олег Митволь Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил об опасениях давления после отказа от государственной защиты, пишет РЕН ТВ. Он отметил, что риски возникли после дачи показаний по делу о хищениях.

Я дал показания в исправительном учреждении по громкому резонансному делу. Была предложена госзащита. Следователь сразу предлагал. Но я посчитал, что необходимости нет. Однако после событий сегодняшней ночи я стал получать предупреждения, что подозреваемые по делу о хищении могут пытаться инициировать в отношении меня возбуждение уголовных дел, — сказал Митволь.

По информации канала, речь идет о расследовании уголовного дела о хищениях, фигурантами которого являются несколько человек. Производство ведется в центральном аппарате Следственного комитета. Суд уже избрал меру пресечения в виде ареста в отношении одного из участников дела. Его личность не раскрывается.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, его обязали выплатить более 940 млн рублей.

Ранее адвокат Митволя Михаил Шолохов заявил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора был освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

