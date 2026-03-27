Митволь рассказал, чем занимался и сколько получал в исправительной колонии

Митволь работал в колонии завхозом клуба и получал зарплату в 5 тыс. рублей

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств при проектировании и строительстве метро в Красноярске Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств при проектировании и строительстве метро в Красноярске Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил РИА Новости, что, отбывая срок в исправительной колонии в подмосковной Коломне, работал завхозом клуба. По его словам, труд оплачивался весьма скромно — после всех вычетов у него на руках оставалось лишь 5 тыс. рублей.

У меня зарплата была после всех вычетов 5 тыс. рублей, я на них жил. <…> Заведующим хозяйством клуба [работал], — поделился он.

Митволь добавил, что в настоящее время занимается восстановлением своего здоровья. Он проходит медицинские обследования и посещает врачей.

Об освобождении Митволя из колонии по истечении срока наказания стало известно 24 марта. Экс-чиновник был приговорен к 4,5 года колонии общего режима по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат Михаил Шолохов отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

По словам защитника, Митволь после освобождения первым делом встретился со своей 88-летней матерью. Он уточнил, что женщина имеет инвалидность второй группы.

Олег Митволь
исправительные колонии
зарплаты
освобождения
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

