Митволь рассказал, чем занимался и сколько получал в исправительной колонии

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил РИА Новости, что, отбывая срок в исправительной колонии в подмосковной Коломне, работал завхозом клуба. По его словам, труд оплачивался весьма скромно — после всех вычетов у него на руках оставалось лишь 5 тыс. рублей.

У меня зарплата была после всех вычетов 5 тыс. рублей, я на них жил. <…> Заведующим хозяйством клуба [работал], — поделился он.

Митволь добавил, что в настоящее время занимается восстановлением своего здоровья. Он проходит медицинские обследования и посещает врачей.

Об освобождении Митволя из колонии по истечении срока наказания стало известно 24 марта. Экс-чиновник был приговорен к 4,5 года колонии общего режима по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат Михаил Шолохов отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

По словам защитника, Митволь после освобождения первым делом встретился со своей 88-летней матерью. Он уточнил, что женщина имеет инвалидность второй группы.