Осужденный за мошенничество Митволь вышел на свободу Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя освободили из колонии в Коломне

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Шолохов. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

Сегодня по окончании срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович, ранее осужденный к четырем годам шести месяцам лишения свободы, — сообщил адвокат.

Шолохов отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, его обязали выплатить более 940 млн рублей. Экс-чиновник был этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное в Московской области.

Ранее сообщалось, что Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН. Он потребовал компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания. В своих претензиях он указывал на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержалась в неудовлетворительном состоянии.