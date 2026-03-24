24 марта 2026 в 10:23

Осужденный за мошенничество Митволь вышел на свободу

Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя освободили из колонии в Коломне

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Шолохов. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.

Сегодня по окончании срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович, ранее осужденный к четырем годам шести месяцам лишения свободы, — сообщил адвокат.

Шолохов отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, его обязали выплатить более 940 млн рублей. Экс-чиновник был этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное в Московской области.

Ранее сообщалось, что Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН. Он потребовал компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания. В своих претензиях он указывал на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержалась в неудовлетворительном состоянии.

