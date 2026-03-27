27 марта 2026 в 10:20

Вышедший из колонии экс-замглавы Росприроднадзора пересел на метро

Митволь заявил, что из-за ареста автомобиля передвигается на метро

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь заявил в беседе с РИА Новости, что из-за долга в 900 млн рублей по решению суда у него арестовано имущество и нет автомобиля. Он признался, что в связи с этим сейчас передвигается на метро.

У меня нет машины, ничего нет. Передвигаюсь на метро, никаких проблем нет. Я в студенческие годы тоже так каждый день делал, — подчеркнул экс-чиновник.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Митволя открыто два исполнительных производства. По одному сумма невыплаченной задолженности составляет свыше 730 млн рублей, по второму — около 208 млн.

Ранее Митволь сообщил, что, отбывая срок в исправительной колонии в подмосковной Коломне, работал завхозом клуба. По его словам, труд оплачивался весьма скромно — после всех вычетов у него на руках оставалось лишь 5 тыс. рублей.

Экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к 4,5 года колонии общего режима по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Адвокат Михаил Шолохов отметил, что Митволь будет добиваться пересмотра своего дела.

