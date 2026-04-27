27 апреля 2026 в 18:33

Росприроднадзор потребовал возмещения 44 млн рублей за загрязнение Охты

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Росприроднадзор будет добиваться возмещения более 44 млн рублей вреда, причиненного берегу реки Охты в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Владельцам участка, которые разместили отходы у водоема, направлено письмо с предложением добровольной компенсации.

Информация о свалке на берегу реки в деревне Лаврики Всеволожского района поступила от местных жителей. Инспекторы провели выездное обследование и подтвердили факт нахождения отходов у водоема, что привело к загрязнению почвы.

Сотрудники Росприроднадзора установили, что свалка находится в долевой собственности трех физических лиц. В адрес каждого из них направлено претензионное письмо с требованием добровольно возместить вред, причиненный окружающей среде.

Если владельцы участка не перечислят деньги в установленный законом срок, Росприроднадзор обратится в суд. Тогда компенсацию взыщут принудительно.

Ранее прокурорская проверка выявила ущерб экологии в Сочинском нацпарке и Кавказском заповеднике. Застройщики устроили незаконную стройку и массовую вырубку леса. Нанесенный ими ущерб оценили в 3,5 млрд рублей.

