Лидер Цапков перестал быть смотрящим в колонии из-за плохого зрения

Один из лидеров банды Цапков, Вячеслав Цеповяз, практически полностью потерял зрение, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, криминальный авторитет больше не может выполнять обязанности смотрящего в колонии и отстранен от работы за станками из-за невозможности видеть мелкие детали.

Как сказано в публикации, ухудшение зрения началось несколько лет назад. Родственники передали Цеповязу очки, но подобрали их без консультации окулиста, что лишь усугубило проблему. Сейчас осужденный запросил срочную операцию по коррекции зрения. Ранее он пользовался привилегиями в ИК-26 Волгоградской области — смотрел телевизор в камере.

Ранее стало известно, что лидер организованной преступной группировки «Пожарники» Алексей Бердуто, отбывающий пожизненный срок, развернул масштабную юридическую кампанию против ФСИН, подав против нее десятки исков. С 2019 года он подал более 70 исков к колонии «Снежинка», где отбывает срок.

До этого стало известно, что самый жестокий киллер банды Цапков Владимир Алексеев, также известный как Вова Беспредел, снова попытался уйти на СВО. В конце 2025 года он получил второй официальный отказ в отправке на фронт и его этапировали в колонию «Сосновка» отбывать пожизненный срок.