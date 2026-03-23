23 марта 2026 в 14:26

Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Олег Митволь Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь выйдет на свободу 24 марта по окончании срока наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов. Он был осужден по делу о хищении более 900 млн рублей при реализации проекта строительства метро в Красноярске.

Олег Митволь выходит по окончании срока наказания 24 марта. Его с нетерпением ждут родные и близкие, — сказал собеседник агентства.

Митволь занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора и являлся владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», участвовавшей в корректировке проектной документации по строительству метро в Красноярске. Он был задержан в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также постановил взыскать более 940 млн рублей. Митволь был этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное в Московской области.

Ранее сообщалось, что осужденный экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН. Он потребовал компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания. В своих претензиях он указывал на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержалась в неудовлетворительном состоянии.

