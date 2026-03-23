Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь выйдет на свободу 24 марта по окончании срока наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов. Он был осужден по делу о хищении более 900 млн рублей при реализации проекта строительства метро в Красноярске.

Олег Митволь выходит по окончании срока наказания 24 марта. Его с нетерпением ждут родные и близкие, — сказал собеседник агентства.

Митволь занимал должность заместителя руководителя Росприроднадзора и являлся владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», участвовавшей в корректировке проектной документации по строительству метро в Красноярске. Он был задержан в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 млн рублей.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также постановил взыскать более 940 млн рублей. Митволь был этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное в Московской области.

Ранее сообщалось, что осужденный экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь подал два административных иска в суд на администрацию тюрьмы и сотрудников ФСИН. Он потребовал компенсацию за якобы бездействие руководства колонии по поводу его жалоб на условия содержания. В своих претензиях он указывал на неполную выдачу передач и недостаточные меры безопасности. По его утверждению, территория жилой зоны также содержалась в неудовлетворительном состоянии.