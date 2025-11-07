Прокурор по делу о теракте против Кириллова взят под госзащиту из-за угроз

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Прокурор по делу о теракте против Кириллова взят под госзащиту из-за угроз

Представитель Генеральной прокуратуры России, участвующий в судебном процессе по делу о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, взят под государственную защиту, сообщает ТАСС. Такое решение принято после получения сведений о возможной угрозе со стороны агентов иностранных спецслужб.

Сотрудник Генпрокуратуры РФ взят под государственную защиту в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни, — отметили в правоохранительных органах.

Меры безопасности введены для защиты жизни и здоровья участника процесса. Основанием послужило письмо, поступившее во 2-й Западный окружной военный суд Москвы из МВД России, в котором сообщалось о потенциальной угрозе. По данным правоохранительных органов, агенты СБУ якобы намеревались присутствовать на заседаниях суда, чтобы собирать информацию и готовить новые теракты.

Ранее в МВД предупредили, что процесс по уголовному делу о теракте в отношении Кириллова планировали посещать лица, которые намерены распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, гособвинителя и других участников заседания. Генерал-лейтенант и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами преступления, совершенного 17 декабря 2024 года.