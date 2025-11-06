Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:37

В России узнали об угрозе для участников процесса по делу Кириллова

Фигурант уголовного дела о теракте в отношении Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов Фигурант уголовного дела о теракте в отношении Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Процесс по уголовному делу о теракте в отношении Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова планировали посещать лица, которые намерены распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, гособвинителя и других участников заседания, передает РИА Новости со ссылкой на МВД. Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами преступления, совершенного 17 декабря 2024 года.

Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки Службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два фигуранта, Ахмаджон Курбонов и Роберт Сафарян, признали вину по уголовному делу о теракте, в котором погиб Кириллов. Как указал источник, близкий к ситуации, второй фигурант признал вину лишь частично. 2-й Западный окружной военный суд рассматривал дело в закрытом режиме.

