В России узнали об угрозе для участников процесса по делу Кириллова

В России узнали об угрозе для участников процесса по делу Кириллова В МВД сообщили об угрозе для участников процесса по делу об убийстве Кириллова

Процесс по уголовному делу о теракте в отношении Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова планировали посещать лица, которые намерены распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, гособвинителя и других участников заседания, передает РИА Новости со ссылкой на МВД. Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами преступления, совершенного 17 декабря 2024 года.

Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки Службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что два фигуранта, Ахмаджон Курбонов и Роберт Сафарян, признали вину по уголовному делу о теракте, в котором погиб Кириллов. Как указал источник, близкий к ситуации, второй фигурант признал вину лишь частично. 2-й Западный окружной военный суд рассматривал дело в закрытом режиме.