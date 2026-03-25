Врач объяснила, как правильно выбрать солнцезащитный крем

Правильный солнцезащитный крем должен содержать комбинированные фильтры, рассказала «Радио 1» врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова. Она посоветовала также тщательно наносить продукт.

Химические фильтры работают по-другому: они переводят ультрафиолетовые лучи в тепло. Плюсы в том, что они легкие, не выбеливают кожу, комфортны под макияж. Но они не подходят для чувствительной кожи из-за риска раздражения и начинают работать только через 15–20 минут после нанесения, — рассказала Матюхова.

Врач подчеркнула, что тем, кто использует активный уход, например ретинол, кислоты, необходимо более тщательно защищать кожу от солнечных лучей. По ее словам, также не стоит наносить парфюм на открытые участки тела в солнечную погоду — это может вызвать фотохимическую реакцию.

