Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник

Шороба адас — это больше чем суп. Это традиционное блюдо, которое перенесет вас на оживленные улочки Ближнего Востока. Гармония специй, бархатистая текстура и питательная чечевица создают совершенство в простой тарелке.

Что понадобится

Оранжевая чечевица — 200 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), чеснок — 2-3 зубчика, помидоры — 2 шт. (или томаты в собственном соку — 200 г), топленое масло — 2 ст. л., семена кардамона — 4-5 шт., молотая зира (кумин) — 1 ч. л., куркума — 1 ч. л., лавровый лист — 1 шт., вода или овощной бульон — 1,2–1,5 л, соль — по вкусу, свежая кинза — небольшой пучок, лимон — 1/2 шт., лепешка пита — 1 шт., оливковое масло — 1-2 ст. л., перец чили свежий — 1/2 шт. (по желанию).

Как готовлю

Чечевицу тщательно промываю в холодной воде. Лук и чеснок мелко нарезаю. В кастрюле с толстым дном растапливаю топленое масло и обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю чеснок и томлю до появления аромата.

Всыпаю все сухие специи (зиру, куркуму, семена кардамона) и прогреваю их 30 секунд, чтобы раскрыть букет. Добавляю промытую чечевицу и хорошо перемешиваю, чтобы каждое зернышко покрылось маслом и специями.

Вливаю кипящую воду или бульон, добавляю нарезанные кубиками помидоры (или томатную мякоть) и лавровый лист. После закипания убавляю огонь до среднего, солю и варю около 20–25 минут, пока чечевица полностью не разварится и не начнет естественным образом загущать суп.

Пока суп томится, готовлю гарнир и соус: лепешку пита рву руками на небольшие кусочки, сбрызгиваю оливковым маслом и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 7–10 минут до хрустящей корочки.

Для соуса смешиваю свежевыжатый лимонный сок с мелкорубленым чили и щепоткой соли. В готовый суп добавляю мелко нарезанную кинзу, даю настояться 5 минут под крышкой.

Подаю, украсив зеленью, с хрустящими кусочками питы и острым лимонным соусом отдельно.

