Гриссини вместо скучных чипсов и багета — хрустящие палочки для фанатов итальянских трав

Однажды я решил испечь гриссини, чтобы не покупать багет к супу. Теперь пеку их постоянно — они слишком хороши, чтобы про них забыть.

Ингредиенты

Тесто: дрожжи свежие — 25 г, вода теплая — 1 стакан, масло оливковое — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., яйцо — 1 шт., мука — 400 г.

Начинка: лук красный — 1 шт., укроп свежий — по вкусу, перец болгарский красный — 1 шт., соль — по вкусу, смесь прованских трав — по вкусу, чеснок молотый — по вкусу, перец черный — по вкусу, перец красный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала замешиваю тесто из дрожжей, воды, масла, соли, яйца и муки. Тем временем мелко рублю лук, укроп и перец. Добавляю всю эту овощную начинку вместе со специями в тесто и вымешиваю до однородности.

Оставляю тесто на полчаса, потом снова мешаю, раскатываю и нарезаю тонкими полосками. Выкладываю на пергамент, даю постоять еще 15 минут и отправляю в духовку на 20 минут при 200 градусах. Хруст стоит на всю кухню.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Никогда не думал, что за час можно сделать такую красоту — длинные поджаристые палочки с итальянскими травами, которые хрустят на зубах, как свежий багет. Самое крутое: они не черствеют мгновенно, в отличие от покупных.