Огуречный суп на кефире — быстрый обед для жарких дней и тех, кто на диете: 40 ккал

Огуречный суп на кефире — быстрый обед для жарких дней и тех, кто на диете: 40 ккал

Огуречный суп на кефире — это идеальный обед для жаркого лета и для тех, кто следит за фигурой! Освежающий, легкий, невероятно простой в приготовлении, он утоляет голод и дарит чувство прохлады.

Калорийность на 100 г составляет всего около 35–40 ккал.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 мл кефира (1-2,5%), 2-3 свежих огурца, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Огурцы натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. Чеснок выдавите через пресс. В глубокой миске смешайте кефир, огурцы, укроп и чеснок. Посолите, поперчите. Тщательно перемешайте. Подавайте охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить огуречный суп и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в суп мелко нарезанный зеленый лук и тертый редис.

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