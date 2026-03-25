Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу

Евросоюз не согласен на мирное урегулирование на Украине, которое учитывало бы интересы России, и намерен продолжать эксплуатировать страну, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По словам дипломата, в Брюсселе отвергают любой вариант мира, предусматривающий законные права русскоязычных и русских граждан Украины, территориальные реалии, а также право народов самостоятельно определять свою судьбу.

Они хотят буквально в худших неоколониальных традициях и дальше эксплуатировать Украину, продолжая стравливать и натравливать ее как против нашей страны, так и собственно вообще использовать ее в агрессивных целях, — сказала Захарова.

Дипломат также назвала действующего президента Украины Владимира Зеленского кровавым бункерным террористом и напомнила, что на его руках кровь убитых киевскими властями детей и мирных граждан Донбасса.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине, поскольку он превратил конфликт в бизнес. По его словам, украинская элита богатеет на военной помощи от Запада и совсем не заинтересована в прекращении боевых действий.