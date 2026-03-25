Читинцам рассказали о самых частых подростковых преступлениях

В Чите наиболее частыми преступлениями, совершаемыми подростками, стали кражи, рассказала «МК в Чите» представитель комитета образования краевой столицы Наталья Никифорова. Она также перечислила другие наиболее частые преступления.

Сообщается, что подростки Читы также часто совершают секс-преступления, связанные с пересылкой в интернете и социальных сетях запрещенного контента, и нарушают правила дорожного движения. Психолог Наталья Тонышева также отметила, что сейчас растет риск числа преступлений против государства, совершенных через интернет.

Ранее сообщалось, что лидерами по количеству преступлений рецидивистов стали Челябинская и Свердловская области. Уточняется, что в 2024 году повторно там совершили преступления 19,5 тысячи и 18,9 тысячи человек соответственно.