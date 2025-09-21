«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 06:40

Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений

Челябинская область стала лидером по числу рецидивов преступлений в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидерами по количеству преступлений рецидивистов стали Челябинская и Свердловская области, передает пресс-служба МВД РФ. Уточняется, что в 2024 году повторно там совершили преступления 19,5 тысячи и 18,9 тысячи человек, передает РИА Новости.

Замыкает тройку лидеров Краснодарский край. Там ранее судимые граждане пошли на преступление 16,6 тысячи раз. При этом всего в 2024 году в России было зафиксировано более 513 тысяч преступлений такого рода.

Ранее выяснилось, что в Москве, Подмосковье и Дагестане в 2024 году зафиксировано наибольшее число водителей, не соблюдающих правила дорожного движения. В этих регионах выявлено свыше 2,8 млн нарушителей. Согласно статистике, в Москве ПДД не соблюдали более 1,16 млн автомобилистов, в Подмосковье — 1,14 млн, а в Дагестане — 516 тысяч. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано свыше 523 тысяч нарушителей, а в Свердловской области — более 377 тысяч.

Тем временем Хабаровский край занял лидирующую позицию среди российских регионов по числу впервые диагностированных случаев наркомании в 2024 году. В этом регионе показатель впервые установленного диагноза в регионе достиг 19,6 случая на 100 тысяч населения.

МВД
преступления
преступники
Челябинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области
«Мир и дружба»: в США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»
15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье
«Поговори с ними»: Трамп обратился к постпреду США насчет нефти из России
Сон о смерти ребенка: раскрываем скрытые значения и предупреждения
Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа
В ФРГ назвали главного противника мира на Украине
Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября
Россияне стали жертвами двух видов «незаметной инфляции» в магазинах
Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем
В МВД раскрыли, как мошенники ищут жертв на сайтах знакомств
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября
Переезд в другую квартиру во сне: к чему готовиться
«Дыхание осени»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Отставной военный рассказал, как ВСУ обучают колумбийских наемников
Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске
Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа
Украина может открыть границы для мигрантов из некоторых стран
Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России
Шоу-бизнес

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.