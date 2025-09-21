Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений Челябинская область стала лидером по числу рецидивов преступлений в 2024 году

Лидерами по количеству преступлений рецидивистов стали Челябинская и Свердловская области, передает пресс-служба МВД РФ. Уточняется, что в 2024 году повторно там совершили преступления 19,5 тысячи и 18,9 тысячи человек, передает РИА Новости.

Замыкает тройку лидеров Краснодарский край. Там ранее судимые граждане пошли на преступление 16,6 тысячи раз. При этом всего в 2024 году в России было зафиксировано более 513 тысяч преступлений такого рода.

Ранее выяснилось, что в Москве, Подмосковье и Дагестане в 2024 году зафиксировано наибольшее число водителей, не соблюдающих правила дорожного движения. В этих регионах выявлено свыше 2,8 млн нарушителей. Согласно статистике, в Москве ПДД не соблюдали более 1,16 млн автомобилистов, в Подмосковье — 1,14 млн, а в Дагестане — 516 тысяч. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано свыше 523 тысяч нарушителей, а в Свердловской области — более 377 тысяч.

Тем временем Хабаровский край занял лидирующую позицию среди российских регионов по числу впервые диагностированных случаев наркомании в 2024 году. В этом регионе показатель впервые установленного диагноза в регионе достиг 19,6 случая на 100 тысяч населения.