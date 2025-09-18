Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 06:21

Стал известен регион РФ, в котором больше всего наркоманов

Здание Минздрава РФ Здание Минздрава РФ Фото: facebook.com/MinzdravRu

Хабаровский край занял лидирующую позицию среди российских регионов по числу впервые диагностированных случаев наркомании в 2024 году, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава. В этом регионе показатель впервые установленного диагноза в регионе достиг 19,6 случая на 100 тысяч населения.

Согласно рейтингу, на втором месте оказалась Новосибирская область с показателем 18,4, замыкает тройку Свердловская область — 17,7. В пятерку регионов с наибольшей заболеваемостью также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Следом идут Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), а также Алтайский край и Еврейская автономная область, где уровень заболеваемости составил 13,7.

В конце списка расположились Ненецкий и Чукотский автономные округа, где за 2024 год не было зарегистрировано ни одного случая наркомании. Наименьший уровень заболеваемости отмечен в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4).

Ранее стало известно, что Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России. Уточняется, что показатель заболеваемости составляет 247,8 человека на 100 тысяч населения.

наркомания
Хабаровский край
Минздрав
Новосибирская область
