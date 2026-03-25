25 марта 2026 в 11:19

Европейские правые поплатились за дружбу с США

Politico: в Евросоюзе снизилась поддержка правых сил из-за связей с США

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Правые политические силы в Европе столкнулись с падением поддержки среди избирателей и возможными репутационными потерями, пишет издание Politico со ссылкой на нескольких европейских парламентариев. По их словам, причиной стали их тесные связи с Вашингтоном.

Как отмечается в материале, европейские правые сделали ставку на американского президента Дональда Трампа, и эта позиция начинает создавать для них серьезные трудности. По оценке издания, особенно уязвимыми они становятся на текущем этапе политического цикла.

Депутат Европарламента от социалистической фракции пояснил, что экономические последствия трансатлантических отношений уже отразились на результатах итальянского референдума по судебной реформе. По его словам, рост цен на энергоносители и топливо привел к поражению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая прежде активно подчеркивала свою близость к американской администрации.

Один из представителей Европейской народной партии также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он заявил, что публичная ассоциация с руководством США может негативно сказаться на уровне поддержки европейских правых сил.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что отказ немецких властей от участия в Совете мира стал ошибочным решением. Она отметила на заседании парламента, что новая структура, инициированная США, способна помочь в преодолении проблем, связанных с неэффективной работой ООН.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Авианосец Abraham Lincoln стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Овчинский: строительство делового комплекса завершилось на западе Москвы
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

