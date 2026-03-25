Европейские правые поплатились за дружбу с США

Правые политические силы в Европе столкнулись с падением поддержки среди избирателей и возможными репутационными потерями, пишет издание Politico со ссылкой на нескольких европейских парламентариев. По их словам, причиной стали их тесные связи с Вашингтоном.

Как отмечается в материале, европейские правые сделали ставку на американского президента Дональда Трампа, и эта позиция начинает создавать для них серьезные трудности. По оценке издания, особенно уязвимыми они становятся на текущем этапе политического цикла.

Депутат Европарламента от социалистической фракции пояснил, что экономические последствия трансатлантических отношений уже отразились на результатах итальянского референдума по судебной реформе. По его словам, рост цен на энергоносители и топливо привел к поражению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая прежде активно подчеркивала свою близость к американской администрации.

Один из представителей Европейской народной партии также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он заявил, что публичная ассоциация с руководством США может негативно сказаться на уровне поддержки европейских правых сил.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что отказ немецких властей от участия в Совете мира стал ошибочным решением. Она отметила на заседании парламента, что новая структура, инициированная США, способна помочь в преодолении проблем, связанных с неэффективной работой ООН.