Латинская Америка «заставила» США торжествовать «Взгляд»: Латинская Америка начала разворачивать взгляд в сторону США

Латинская Америка начала «поворачиваться» в сторону США, пишет обозреватель издания «Взгляд» Дмитрий Бавырин. Он прогнозирует усиление влияния Белого дома в каждой конкретной стране региона. Так, отмечается победа избирательного блока президента Аргентины Хавьера Милея на парламентских выборах, которым «обрадовался» лидер США Дональд Трамп.

В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот, — указал журналист.

Автор статьи объяснил, что этот «поворот» начался с конца прошлого десятилетия. Одним из первых примеров стал Сальвадор, чей президент Найиб Букеле смог переломить криминальную обстановку. После этого настал черед Эквадора и Перу.

Затем в Боливии на выборах победил сторонник США Родриго Пас. Бавырин допустил, что следующей может стать Колумбия, а против Венесуэлы Вашингтон начнет открытую военную интервенцию.

Ранее Трамп подтвердил намерение Белого дома расширить борьбу с наркотрафиком, перейдя к рискованным наземным операциям в Латинской Америке. Республиканец отметил готовность военных к прямому противостоянию с преступностью.