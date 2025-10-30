Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:05

Латинская Америка «заставила» США торжествовать

«Взгляд»: Латинская Америка начала разворачивать взгляд в сторону США

Хавьер Милей Хавьер Милей Фото: Official White House/Daniel Torok

Латинская Америка начала «поворачиваться» в сторону США, пишет обозреватель издания «Взгляд» Дмитрий Бавырин. Он прогнозирует усиление влияния Белого дома в каждой конкретной стране региона. Так, отмечается победа избирательного блока президента Аргентины Хавьера Милея на парламентских выборах, которым «обрадовался» лидер США Дональд Трамп.

В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот, — указал журналист.

Автор статьи объяснил, что этот «поворот» начался с конца прошлого десятилетия. Одним из первых примеров стал Сальвадор, чей президент Найиб Букеле смог переломить криминальную обстановку. После этого настал черед Эквадора и Перу.

Затем в Боливии на выборах победил сторонник США Родриго Пас. Бавырин допустил, что следующей может стать Колумбия, а против Венесуэлы Вашингтон начнет открытую военную интервенцию.

Ранее Трамп подтвердил намерение Белого дома расширить борьбу с наркотрафиком, перейдя к рискованным наземным операциям в Латинской Америке. Республиканец отметил готовность военных к прямому противостоянию с преступностью.

Латинская Америка
США
страны
правые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какой совет Жулин дал Валиевой после решения суда в Швейцарии
Захарова пообещала ЕС жесткое наказание за «грабеж» российских активов
В Госдуме оценили реакцию в мире на испытания «Буревестника» и «Посейдона»
Володин призвал сделать рубль «как при царе»
Экономист объяснила, что такое цифровой рубль
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.