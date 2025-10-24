Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 01:11

Трамп предупредил о готовности Пентагона к наземной военной операции

Трамп заявил о возможном начале наземной военной операции в Латинской Америке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация США намерена расширить борьбу с наркотрафиком, перейдя к рискованным наземным операциям на территории Латинской Америки, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на брифинге для прессы. По его словам, военные готовы к прямому противостоянию с организованной преступностью.

Наземные операции станут следующим шагом в стратегии Вашингтона. Трамп выразил уверенность, что законодатели поддержат эту инициативу. Он также пообещал, что наземный наркотрафик вскоре станет намного опаснее.

Мы, возможно, пойдем в сенат, в конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим, — сказал президент США журналистам.

Ранее сообщалось, что президент США развернул элитное армейское подразделение вблизи Венесуэлы, усиливая военное давление на администрацию страны. По данным источников, речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном под названием «Ночные сталкеры».

До этого стало известно, что Совет Федерации одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы. Документ в верхнюю палату парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Дональд Трамп
Пентагон
наркокартели
Латинская Америка
