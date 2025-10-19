Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:40

Трамп перебросил к берегам Венесуэлы элитных «Ночных сталкеров»

NYP: Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» у берегов Венесуэлы

160-й авиационный полк специального назначения «Ночные сталкеры» 160-й авиационный полк специального назначения «Ночные сталкеры» Фото: Petty Officer 1st Class Daniel G/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп развернул элитное армейское подразделение вблизи Венесуэлы, усиливая военное давление на администрацию главы государства Николаса Мадуро, сообщает The New York Post. По его данным, речь идет о 160-м авиационном полке специальных операций, известном под названием «Ночные сталкеры».

160-й авиационный полк специального назначения, известный как хваленые «Ночные сталкеры», <…> способный задействовать в бою некоторые из самых смертоносных сил специального назначения американской армии, был развернут в Карибском бассейне, поскольку президент Трамп все активнее демонстрирует силу в Венесуэле, — говорится в материале.

Издание отмечает, что это подразделение, специализирующееся на транспортировке в зоны конфликтов таких элитных сил, как «морские котики» и «зеленые береты», было замечено во время учений в Тринидаде, расположенном примерно в 800 километрах от столицы Венесуэлы. «Ночные сталкеры» используют вертолеты MH-60 Black Hawks и меньшие модели Little Birds.

Ранее сообщалось, что американские военные задержали двух человек, выживших после удара по судну у побережья Венесуэлы. По данным агентства Reuters, лодка, предположительно, использовалась для транспортировки наркотиков. Инцидент произошел 16 октября в рамках объявленной администрацией Трампа кампании по борьбе с наркотерроризмом.

США
армия
военные
Венесуэла
