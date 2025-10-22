Россия ратифицировала договор о партнерстве с Венесуэлой Совфед одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве РФ с Венесуэлой

Совет Федерации одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы в ходе пленарного заседания 22 октября. Документ в верхнюю палату парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года, — говорится в тексте документа.

В рамках договора расширяется взаимодействие и кооперация двух стран в политической и экономической сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых, транспорт и связь. Также документ предполагает партнерство в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал крайне важной ратификацию соглашения с Венесуэлой. Дипломат оценил условия беспрецедентного военного давления США на эту страну. По словам замминистра, принятие соответствующего федерального закона стало бы значимым сигналом для всего международного сотрудничества.