В МИД объяснили необходимость стратегического соглашения с Венесуэлой Рябков заявил о важности ратификации стратегического соглашения с Венесуэлой

Ратификация соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой крайне важна в условиях беспрецедентного военного давления США на эту страну, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Госдуме. По его словам, принятие соответствующего федерального закона стало бы значимым сигналом для всего международного сообщества, передает корреспондент NEWS.ru.

Подобная синхронизация ратификационных процессов очень важна, на наш взгляд, в текущей обстановке, где Венесуэла является объектом беспрецедентного силового, в том числе прямого военного давления со стороны Соединенных Штатов Америки, — сказал замминистра.

Ранее Рябков заявил, что Москва выработала эффективные методы противодействия целенаправленным попыткам ЕС и НАТО сорвать ее международные инициативы. Дипломат дал данную оценку в контексте обсуждения возможного срыва западными странами российско-американского саммита в Будапеште.

Кроме того, замминистра отметил, что в двустороннем диалоге с Соединенными Штатами никогда не существовало базовых параметров отношений. Дипломат отметил готовность Москвы к формированию новых межгосударственных связей, подчеркнув, что созидание требует больших усилий, чем разрушение.