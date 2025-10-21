Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:07

«Мы готовы»: в МИД России высказались о подрывной деятельности ЕС и НАТО

Рябков: ЕС и НАТО стремятся сорвать все международные инициативы России

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия научилась противостоять целенаправленной работе стран ЕС и НАТО по срыву международных инициатив Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат прокомментировал попытки западных государств сорвать возможный саммит России и США в Будапеште, передает ТАСС.

Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. <…> Мы к этому готовы, у нас есть понимание, как этому противостоять, — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее он заявил о необходимости довести до американской стороны важность соблюдения рамок, установленных во время саммита в Анкоридже. Дипломат подчеркнул, что достигнутые договоренности должны служить основой для последующих переговоров, а любые новые темы требуют тщательной предварительной проработки.

Кроме того, Рябков сообщил, что на предстоящей встрече руководителя МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио центральной темой переговоров станет специальная операция на Украине. Дипломат также отметил, что стороны затронут вопросы двустороннего взаимодействия, включая экономическое направление.

