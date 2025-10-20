В МИД указали на отсутствие альтернатив после встречи Путина и Трампа

России сейчас главное донести до США, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, альтернативного пути нет.

Дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, должны стать опорой для дальнейших переговоров. При этом искусственное расширение повестки переговоров возможно, однако темы требуют проработки.

Ранее уругвайские аналитики сообщили, что Путин, скорее всего, не примет условия Трампа в Будапеште. По словам обозревателей, Кремль раньше уже отклонял подобные предложения. В свою очередь хозяин Белого дома не готов осуществлять поставки Tomahawk Киеву, так как это приведет к эскалации конфликта и ухудшению взаимоотношений с Россией, объяснили они.

Также стало известно, что в Белом доме планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске. Как указали источники, близкие к ситуации, это делается ради заложения основы для заключения сделки. Уточнялось, что американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента Стива Уиткоффа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию. Однако это заявление не означает, что противостояние точно завершится, объяснил глава государства.