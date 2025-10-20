В Южной Америке предположили возможный исход переговоров Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин ведет свою политику и, скорее всего, не примет условия американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште, считают эксперты уругвайского издания El Pais. По словам аналитиков, Кремль раньше уже отклонял подобные предложения. Также хозяин Белого дома не готов осуществлять поставки Tomahawk Киеву, так как это приведет к эскалации конфликта и ухудшению взаимоотношений с Россией, объяснили авторы материала.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя. По ее словам, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встречах со странами ЕС выступит против дальнейшей военной помощи Украине. По его словам, это произойдет 20 октября в Люксембурге. Как указал глава ведомства, страна выступает против запрета на закупку российских природного газа и нефти.