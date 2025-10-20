Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку, объяснила дипломат.

Отчитывался. Собственно, не зная, какой у вас будет вопрос, я предвосхитила его. На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны, — отметила она.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.