Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 08:37

«На дистанционном управлении»: Захарова раскрыла роль Зеленского в ЕС

Захарова: Зеленский находится на дистанционном управлении у партии войны ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку, объяснила дипломат.

Отчитывался. Собственно, не зная, какой у вас будет вопрос, я предвосхитила его. На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны, — отметила она.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
Украина
Европа
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тот же преступный след»: Захарова раскрыла, кто «крышует» Зеленского
Суд обязал Светлицкую отдать шкатулку с бриллиантами, сапфирамми и золотом
Трамп высказал свое отношение к территориальным уступкам от Украины
Нераскрытые тайны: самые громкие похищения произведений искусства
Кортеж вице-президента США попал под огонь
Экс-канцлер ФРГ рассказал о впечатлениях от разговоров с Владимиром Путиным
Адвокат назвал пять видов контента в телефоне, за которые грозит тюрьма
Шойгу объяснил, когда человек проживает скучную жизнь
В Афганистане могут начать принимать карты «Мир»
«На дистанционном управлении»: Захарова раскрыла роль Зеленского в ЕС
Россиянам рассказали, как изменятся цены на путевки до конца 2025 года
Появились кадры выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета AZAL
Как правильно замесить цемент: секреты идеальных пропорций
Губернатор привел подробности удара ВСУ по российскому региону
Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче против «Ванкувер Кэнакс»
В AZAL раскрыли детали аварийной посадки рейса из Санкт-Петербурга в Баку
В Ульяновской области предотвратили атаку на подстанцию
Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира
«Врата ада» для ВСУ и успехи под Херсоном: новости СВО на утро 20 октября
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.