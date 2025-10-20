Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 07:30

В Венгрии приготовились к бунту из-за Украины

Сийярто предупредил, что выступит на встречах ЕС против военной помощи Украине

Будапешт на встречах со странами ЕС выступит против дальнейшей военной помощи Украине, заявил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, это произойдет 20 октября в Люксембурге. Как указал глава ведомства, страна выступает против запрета на закупку российских природного газа и нефти.

Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России, — отметил он.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц внезапно призвал к миру на Украине после встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Эксперт напомнил, что до этого Мерц выступал за поставки ВСУ крылатых ракет Tomahawk.

Венгрия
поставки
Украина
военная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 октября: инфографика
В Венгрии приготовились к бунту из-за Украины
Названа зарплата владельца взорвавшейся шахты под Кемерово
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию ночью
В КНР раскрыли, какие слова Лаврова произвели мощное впечатление на Китай
Число пострадавших от отравления в Бурятии увеличилось почти вдвое
Составлен список средств ПВО, которые справятся с отражением атаки Tomahawk
От аномального тепла +12 до снежных бурь: прогноз погоды на ноябрь 2025-го
Экс-помощница Байдена высказалась о Москве и ее жителях
Некоторым россиянам увеличат фиксированную выплату по пенсии в два раза
Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Трамп сделал заявление о прекращении огня в Газе
Названы главные причины, почему россияне становятся священниками
К чему снится покойник в гробу: тайны и советы сонников
Юрист рассказал, как бороться с постоянно переносящими доставку курьерами
Шойгу призвал называть Донбасс и Новороссию историческими регионами РФ
К чему снится мыть пол: символ очищения и новые возможности
ФБР обнаружило вышку с видом на зону посадки самолета Трампа
Освобождение Херсона, ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 20 октября
Врач раскрыла, как быстро гепатит C может перейти в цирроз и рак печени
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.