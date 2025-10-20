В Венгрии приготовились к бунту из-за Украины Сийярто предупредил, что выступит на встречах ЕС против военной помощи Украине

Будапешт на встречах со странами ЕС выступит против дальнейшей военной помощи Украине, заявил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, это произойдет 20 октября в Люксембурге. Как указал глава ведомства, страна выступает против запрета на закупку российских природного газа и нефти.

Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России, — отметил он.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц внезапно призвал к миру на Украине после встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Эксперт напомнил, что до этого Мерц выступал за поставки ВСУ крылатых ракет Tomahawk.