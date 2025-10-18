«Друзья, это совсем другой тон»: Мерца уличили в «переобувании»

Немецкий канцлер Фридрих Мерц внезапно призвал к миру на Украине после встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Эксперт напомнил, что до этого Мерц выступал за поставки ВСУ крылатых ракет Tomahawk.

Друзья, это совсем другой тон. Не Tomahawk, не Patriot, не Taurus. Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением, — отметил аналитик.

До этого аналитик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после провальной встречи с коллегой из США Дональдом Трампом готовит провокации против России. По словам эксперта, скорее всего, глава украинского государства попытается сорвать мирные переговоры в Будапеште.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.