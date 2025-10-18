Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 15:41

«Друзья, это совсем другой тон»: Мерца уличили в «переобувании»

Аналитик Кошкович: Мерц внезапно призвал к миру после визита Зеленского в США

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий канцлер Фридрих Мерц внезапно призвал к миру на Украине после встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Эксперт напомнил, что до этого Мерц выступал за поставки ВСУ крылатых ракет Tomahawk.

Друзья, это совсем другой тон. Не Tomahawk, не Patriot, не Taurus. Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением, — отметил аналитик.

До этого аналитик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после провальной встречи с коллегой из США Дональдом Трампом готовит провокации против России. По словам эксперта, скорее всего, глава украинского государства попытается сорвать мирные переговоры в Будапеште.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
России предрекли скорую победу в украинском конфликте
В Совфеде рассказали, как Путин относится к Зеленскому на самом деле
Мерц рассказал, что ему сообщил Зеленский после встречи с Трампом
Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!
ДТП с фурой в Серпухове унесло жизни трех человек
Гибель «валькирии» ВСУ и сладкий плен: новости СВО на вечер 18 октября
Жители Аляски оценили идею строительства тоннеля из России
МИД России указал на важную деталь в антиколониальной резолюции
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Ветераны ВОВ помогали монахине прятать машину от украинских дронов
На Солнце зафиксировали пятую вспышку класса М за сутки
Глава Мокроорловской администрации был ранен при атаке ВСУ
Россиянин получил срок за финансирование террористов
Стал известен победитель в матче «Акрона» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ
Жители Вены вышли на демонстрацию против конфликта ЕС с Россией
Выдворяемые из Латвии россияне получили заманчивое предложение
Стало известно, как сильно вырастет стоимость вина в России
На Гавайях произошло мощное извержение вулкана
«Извини, брателло»: Медведев уличил Трампа в хитрой игре в Tomahawk
В Крыму разыскивают вандалов, которые травят ядом зеленые насаждения
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.